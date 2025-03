Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ　IPライセンス加盟店で広島エリア2社目のモデルハウスが広島市に完成

*14:57JST Lib Work---IPライセンス加盟店で広島エリア2社目のモデルハウスが広島市に完成

Lib Work<1431>の子会社でありプラットホーム事業を手掛けるリブサービスは18日、同社のIPライセンスサービス「niko and ... EDIT HOUSE」の加盟パートナーであるタナカホームズが、広島市にモデルハウスを完成させたと発表した。

「niko and ... EDIT HOUSE」は、同社とアダストリア<2685>が共同で提供するIPライセンスサービスである。

「niko and ... EDIT HOUSE」において、広島県内では2社目のモデルハウスオープンとなり、また累計では13店舗目のモデルハウスとなった。今後も続々と全国に「niko and ... EDIT HOUSE」のモデルハウスがOPENする予定。全国展開を進め、プラットフォーム事業の収益拡大をおこなっていく。

IPライセンスサービスは、「商標」「意匠」「著作」などの知的財産の使用権を加盟パートナーに提供し、各社が独立自営のまま高いデザイン性を持つ戸建商品やブランド力、営業ノウハウを活用して販促活動を行うことで、受注アップを目指すものである。今回のモデルハウス完成により、広島エリアでの「niko and ... EDIT HOUSE」の認知度向上と販売促進が期待される。《ST》