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1月28日本国債市場：債券先物は141円18銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:41JST 1月28日本国債市場：債券先物は141円18銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付141円24銭 高値141円26銭 安値141円04銭 引け141円18銭 24418枚
2年 468回 0.692％
5年 175回 0.873％
10年 377回 1.201％
20年 191回 1.892％
28日の債券先物3月限は上げ渋り。141円24銭で取引を開始し、午前中に141円26銭まで買われたが、午後の取引で141円04銭まで下落し、141円18銭で取引終了。10年債の利回りが主に低下した。
＜米国債概況＞
2年債は4.21％、10年債は4.55％、30年債は4.78％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.53％、英国債は4.58％、オーストラリア10年債は4.42％、NZ10年債は4.46％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22：30 米：12月耐久財受注（予想：前月比＋0.5％、11月：-1.2％）
・22：30 米：11月S&PコアロジックCS20都市住宅価格（予想：前年比+4.25％、10月：+4.22％）
・24：00 米：1月CB消費者信頼感指数（予想：105.6、12月：104.7）
・24：00 米：1月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-12件、12月：-10）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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