*08:32JST 1/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38572.60、+128.02）

・SOX指数は上昇（5162.96、+9.29）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（43153.13、-68.42）

・ナスダック総合指数は下落（19338.29、-172.94）

・シカゴ日経225先物は下落（38335、-335）

・VIX指数は上昇（16.60、+0.48）

・1ドル＝155.10-20

・米原油先物は下落（77.85、-0.86）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資

・12月中国新築住宅価格

・12月中国中古住宅価格

・10-12月期中国GDP

・12月中国鉱工業生産指数

・12月中国小売売上高

・12月中国固定資産投資

・12月中国不動産投資

・12月中国住宅販売

・12月中国調査失業率

・日銀「生活意識に関するアンケート調査」

・12月英国小売売上高指数

・11月ユーロ圏経常収支

・12月ユーロ圏CPI

・1月ブラジルFGV消費者物価指数

・インド外貨準備高

・12月米国住宅着工件数

・12月米国住宅建設許可件数

・12月米国鉱工業生産

・11月対米証券投資収支《ST》