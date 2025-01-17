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1/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 1/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38572.60、+128.02）
・SOX指数は上昇（5162.96、+9.29）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（43153.13、-68.42）
・ナスダック総合指数は下落（19338.29、-172.94）
・シカゴ日経225先物は下落（38335、-335）
・VIX指数は上昇（16.60、+0.48）
・1ドル＝155.10-20
・米原油先物は下落（77.85、-0.86）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資
・12月中国新築住宅価格
・12月中国中古住宅価格
・10-12月期中国GDP
・12月中国鉱工業生産指数
・12月中国小売売上高
・12月中国固定資産投資
・12月中国不動産投資
・12月中国住宅販売
・12月中国調査失業率
・日銀「生活意識に関するアンケート調査」
・12月英国小売売上高指数
・11月ユーロ圏経常収支
・12月ユーロ圏CPI
・1月ブラジルFGV消費者物価指数
・インド外貨準備高
・12月米国住宅着工件数
・12月米国住宅建設許可件数
・12月米国鉱工業生産
・11月対米証券投資収支《ST》
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