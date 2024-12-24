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前日に動いた銘柄 part1 マーケットE、ミガロHD、KADOKAWAなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 マーケットE、ミガロHD、KADOKAWAなど
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
サツドラホールディングス＜3544＞ 839 +53
上期営業利益が28.7％増と第1四半期の1.4％増から増益率が拡大。
ヨシムラフード＜2884＞ 1368 +74
中国政府が日本産水産物の輸入再開を検討との報道が手掛かり。
三菱自＜7211＞ 491.1 +24.5
ホンダ＜7267＞と日産自＜7201＞の新設持ち株会社は26年8月めどの
設立を検討との報道を材料視。
ファンペップ＜4881＞ 172 +45
機能性ペプチド「SR-0379」の追加第3相臨床試験開始。
アクセル＜6730＞ 1237 +29
インテルとAIフレームワークailia SDKを使用した高速AI推論で協力。
TrueData＜4416＞ 930 +150
伊藤忠＜8001＞と資本業務提携。
マーケットE＜3135＞ 1114 +150
株主優待の拡充発表を引き続き好感へ。
ミガロHD＜5535＞ 1998 +275
イオンモール常滑とイオン銀行での採択を引き続き材料視。
サイボウズ＜4776＞ 2900 +256
今期の増配検討や来期の大幅増益見通しを引き続き好感。
ヤマシンフィルタ＜6240＞ 688 +42
業績上振れ期待などが続く形か。
新日本科学＜2395＞ 1678 +74
先週末には東海東京証券が新規に買い推奨。
日野自動車＜7205＞ 503.6 +17.6
7月以降の抵抗線突破で上値妙味も。
イーレックス＜9517＞ 586 +24
JR東日本との資本業務提携を発表。
コスモス薬品＜3349＞ 6580 +174
マッコーリー証券では投資判断を格上げ。
アドバンテスト＜6857＞ 9000 +391
SOX指数上昇など米ハイテク株高を好感で。
KADOKAWA＜9468＞ 3114 -575
引き続き買収プレミアム期待の剥落を売り材料視。
日本新薬＜4516＞ 3849 -334
サレプタ社との米国訴訟結果をネガティブ視。
キオクシアHD<285A> 1580 -125
IPO後の値幅取りの動きにも一巡感。
武蔵精密工業<7220> 3650 -475
高値圏で上値の重さも意識か。
曙ブレーキ工業<7238> 106 -7
信用高値期日など迎える状況で。
東邦亜鉛<5707> 517 -25
引き続き潜在的な大幅希薄化をネガティブ視。
ヤーマン<6630> 689 -28
決算ネガティブ視する動きが継続へ。
セレス<3696> 3470 -240
23日は暗号資産関連銘柄が総じて軟化。
ソースネクスト<4344> 161 -4
先週末自律反発もすかさず戻り売り。《CS》
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