*23:06JST 【市場反応】米11月耐久財受注速報値/11月シカゴ連銀全米活動指数、ドル高止まり

米商務省が発表した11月耐久財受注速報値は前月比-1.1％と10月＋0.8％からマイナスに落ち込んだ。6月来で最低。国内総生産（GDP）の算出に使用されるコア資本財（航空機を除く非国防）の出荷は前月比＋0.5％と、10月＋0.4％に続き2カ月連続のプラス。伸びは前月から鈍化予想に反し拡大し、1月来で最大となった。

同時刻に発表された米11月シカゴ連銀全米活動指数は－0.12と、10月－0.50から予想以上に改善し8月来で最低となった。

米耐久財がGDPにプラスに寄与するとの見方に米国債相場は引き続き軟調。10年債利回りは4.55％と、19日来の高水準で推移した。ドル買いも優勢となり、ドル・円は157円21銭でドル高止まり。ユーロ・ドルは1.0386ドルまで下落し、日中安値を更新。ポンド・ドルは1.2526ドルの安値圏でもみ合った。

【経済指標】

・米・11月シカゴ連銀全米活動指数：－0.12（予想：-0.15、10月：－0.50←-0.40）

・米・11月耐久財受注速報値：前月比-1.1％（予想：-0.3％、10月：＋0.8％←+0.3％）

・米・11月耐久財受注(輸送用機器除く)速報値：前月比－0.1％（予想：+0.3％、10月：+0.2％）

・米・11月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)速報値：前月比＋0.5％（予想：+0.2％、10月：＋0.4％←+0.3％）《KY》