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9日の日本国債市場概況：債券先物は143円26銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:10JST 9日の日本国債市場概況：債券先物は143円26銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年12月限
寄付143円18銭 高値143円39銭 安値143円16銭 引け143円26銭
売買高総計19589枚
2年 467回 0.572％
5年 174回 0.709％
10年 376回 1.041％
20年 190回 1.834％
債券先物12月限は、143円18銭で取引を開始。米国の11月雇用統計を受けた金利低下にともない買いが優勢になり、143円16銭から143円39銭まで上げた。日銀の定例国債買い入れオペも下支えになったもよう。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は4.10％、10年債は4.15％、30年債は4.33％近辺で推移。
債券利回りは横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.09％、英国債は4.26％、オーストラリア10年債は4.20％、NZ10年債は4.46％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・24:00 米・10月卸売在庫改定値（前月比予想：+0.2％、速報値：+0.2％）
・01:00 米・11月NY連銀1年インフレ期待（10月：2.87％）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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