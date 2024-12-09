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出来高変化率ランキング（10時台）～フィスコ、大成温などがランクイン
*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～フィスコ、大成温などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月9日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3807＞ フィスコ 16968500 224898.8 258.43% 0.3709%
＜1904＞ 大成温 91900 37566.3 235.91% -0.0476%
＜7527＞ システムソフト 4979800 59326.66 163.36% 0.1454%
＜9070＞ トナミHD 36000 58985 146.19% 0.0413%
＜6492＞ 岡野バル 31400 67384.2 134.39% 0.1063%
＜6634＞ ネクスG 1383100 42422.28 132.4% 0.1553%
＜4022＞ ラサ工 101100 74280.4 129.81% -0.0136%
＜9678＞ カナモト 438300 440285.6 117.7% 0.0782%
＜3193＞ エターナルホスヒ 473100 474962.7 109.96% -0.0579%
＜5463＞ 丸一管 259700 329238.36 98.3% 0.0721%
＜1476＞ iSJリート 256828 449370.748 93.28% -0.0064%
＜4258＞ 網屋 50700 95370 66.06% 0.0761%
＜3989＞ シェアリングT 740700 366189.26 63.96% 0.053%
＜5892＞ yutori 140200 186602.12 49.13% 0.072%
＜2556＞ OneJリート 66500 60216.286 48.99% -0.0085%
＜2353＞ 日駐 1869800 221874.12 45.32% -0.0488%
＜9627＞ アインHD 213600 569250.2 44.94% -0.0745%
＜7047＞ ポート 136600 186459.58 36.15% -0.0155%
＜6099＞ エラン 363600 164857.34 35.04% 0.0837%
＜6656＞ インスペック 1026200 416808.92 33.76% 0.0746%
<202A> 豆蔵デジ 128200 108649.62 33.17% 0.0475%
<3983> オロ 84000 142688.68 32.22% 0.0536%
<4569> 杏林製薬 96600 98744.9 28.4% 0.0087%
<4755> 楽天G 24386300 15897737.48 26.03% 0.0589%
<2915> ケンコーマヨ 33300 47680.92 25.65% 0.0114%
<6405> 鈴茂器工 63700 85546.92 25.63% 0.0342%
<2865> GXNDXカバ 236244 219504.659 24.25% -0.0164%
<5139> オープンワーク 54700 30336.28 23.73% 0.0396%
<2840> iFナス100 4607 137713.571 23.65% 0.0065%
<4326> インテージHD 63300 70981.14 23.55% 0.0012%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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