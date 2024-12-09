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出来高変化率ランキング（10時台）～フィスコ、大成温などがランクイン

2024年12月9日 10:42

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記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～フィスコ、大成温などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月9日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3807＞ フィスコ　　　　　 16968500 　224898.8　 258.43% 0.3709%
＜1904＞ 大成温　　　　　　　91900 　37566.3　 235.91% -0.0476%
＜7527＞ システムソフト　　　4979800 　59326.66　 163.36% 0.1454%
＜9070＞ トナミHD　　　　　36000 　58985　 146.19% 0.0413%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　31400 　67384.2　 134.39% 0.1063%
＜6634＞ ネクスG　　　　　　1383100 　42422.28　 132.4% 0.1553%
＜4022＞ ラサ工　　　　　　　101100 　74280.4　 129.81% -0.0136%
＜9678＞ カナモト　　　　　　438300 　440285.6　 117.7% 0.0782%
＜3193＞ エターナルホスヒ　　473100 　474962.7　 109.96% -0.0579%
＜5463＞ 丸一管　　　　　　　259700 　329238.36　 98.3% 0.0721%
＜1476＞ iSJリート　　　　256828 　449370.748　 93.28% -0.0064%
＜4258＞ 網屋　　　　　　　　50700 　95370　 66.06% 0.0761%
＜3989＞ シェアリングT　　　740700 　366189.26　 63.96% 0.053%
＜5892＞ yutori　　　　140200 　186602.12　 49.13% 0.072%
＜2556＞ OneJリート　　　66500 　60216.286　 48.99% -0.0085%
＜2353＞ 日駐　　　　　　　　1869800 　221874.12　 45.32% -0.0488%
＜9627＞ アインHD　　　　　213600 　569250.2　 44.94% -0.0745%
＜7047＞ ポート　　　　　　　136600 　186459.58　 36.15% -0.0155%
＜6099＞ エラン　　　　　　　363600 　164857.34　 35.04% 0.0837%
＜6656＞ インスペック　　　　1026200 　416808.92　 33.76% 0.0746%
<202A> 豆蔵デジ　　　　　　128200 　108649.62　 33.17% 0.0475%
<3983> オロ　　　　　　　　84000 　142688.68　 32.22% 0.0536%
<4569> 杏林製薬　　　　　　96600 　98744.9　 28.4% 0.0087%
<4755> 楽天G　　　　　　　24386300 　15897737.48　 26.03% 0.0589%
<2915> ケンコーマヨ　　　　33300 　47680.92　 25.65% 0.0114%
<6405> 鈴茂器工　　　　　　63700 　85546.92　 25.63% 0.0342%
<2865> GXNDXカバ　　　236244 　219504.659　 24.25% -0.0164%
<5139> オープンワーク　　　54700 　30336.28　 23.73% 0.0396%
<2840> iFナス100　　　4607 　137713.571　 23.65% 0.0065%
<4326> インテージHD　　　63300 　70981.14　 23.55% 0.0012%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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