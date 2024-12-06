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出来高変化率ランキング（13時台）～フィンテック、セレスなどがランクイン

2024年12月6日 13:57

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記事提供元：フィスコ

*13:57JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フィンテック、セレスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月6日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4319＞ TAC　　　　　　 　735200 　10108.9　 299.36% 0.0641%
＜7063＞ Birdman　　 　550900 　34574.48　 210.37% 0.0329%
＜6185＞ SMN　　　　　　 　1834500 　115527.5　 185.13% 0.2197%
＜4784＞ GMO－AP　　　 　530200 　85243.16　 167.32% 0.1144%
＜5074＞ テスHD　　　　　 　899800 　56842.12　 166.32% 0.0398%
＜3091＞ ブロンコB　　　　 　105300 　125965.7　 150.14% 0.0181%
＜5616＞ 雨風太陽　　　　　 　479200 　246257.36　 134.58% 0.0487%
＜6469＞ 放電精密　　　　　 　424500 　152818.3　 129.93% 0.1084%
＜262A＞ インターメスティ　 　1176700 　1134554.46　 125.94% 0.0484%
＜8789＞ フィンテック　　　 　7904900 　255108.04　 124.82% 0.098%
＜5759＞ 日本電解　　　　　 　16909200 　452419.48　 123.16% 0.5227%
＜1491＞ 中外鉱　　　　　　 　1130600 　11316.9　 120.04% 0%
＜1973＞ NESIC　　　　 　2435000 　2169999.4　 119.25% 0.0015%
＜3696＞ セレス　　　　　　 　4626100 　3931786.74　 118.75% 0.0581%
＜3936＞ グロバルウェ　　　 　833400 　34626.24　 103.13% 0.0517%
＜7305＞ 新家工　　　　　　 　36500 　69970.7　 100.71% 0.0142%
＜7972＞ イトーキ　　　　　 　719500 　449108.76　 96.35% 0.0732%
＜2435＞ シダー　　　　　　 　58800 　6992.86　 80.84% 0.0044%
＜3632＞ グリー　　　　　　 　558300 　111126.96　 79.13% 0.0456%
＜8798＞ アドバンスク　　　 　442100 　97697.7　 75.74% -0.0677%
<3046> JINSHD　　　 　225200 　666891　 75.49% 0.0144%
<5943> ノーリツ　　　　　 　103000 　82636.58　 74.99% -0.0081%
<8179> ロイヤルHD　　　 　282700 　319489.92　 71.69% -0.0102%
<8596> 九州リース　　　　 　51100 　24761.48　 67.56% -0.0228%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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