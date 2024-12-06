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出来高変化率ランキング（13時台）～フィンテック、セレスなどがランクイン
*13:57JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フィンテック、セレスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月6日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4319＞ TAC 735200 10108.9 299.36% 0.0641%
＜7063＞ Birdman 550900 34574.48 210.37% 0.0329%
＜6185＞ SMN 1834500 115527.5 185.13% 0.2197%
＜4784＞ GMO－AP 530200 85243.16 167.32% 0.1144%
＜5074＞ テスHD 899800 56842.12 166.32% 0.0398%
＜3091＞ ブロンコB 105300 125965.7 150.14% 0.0181%
＜5616＞ 雨風太陽 479200 246257.36 134.58% 0.0487%
＜6469＞ 放電精密 424500 152818.3 129.93% 0.1084%
＜262A＞ インターメスティ 1176700 1134554.46 125.94% 0.0484%
＜8789＞ フィンテック 7904900 255108.04 124.82% 0.098%
＜5759＞ 日本電解 16909200 452419.48 123.16% 0.5227%
＜1491＞ 中外鉱 1130600 11316.9 120.04% 0%
＜1973＞ NESIC 2435000 2169999.4 119.25% 0.0015%
＜3696＞ セレス 4626100 3931786.74 118.75% 0.0581%
＜3936＞ グロバルウェ 833400 34626.24 103.13% 0.0517%
＜7305＞ 新家工 36500 69970.7 100.71% 0.0142%
＜7972＞ イトーキ 719500 449108.76 96.35% 0.0732%
＜2435＞ シダー 58800 6992.86 80.84% 0.0044%
＜3632＞ グリー 558300 111126.96 79.13% 0.0456%
＜8798＞ アドバンスク 442100 97697.7 75.74% -0.0677%
<3046> JINSHD 225200 666891 75.49% 0.0144%
<5943> ノーリツ 103000 82636.58 74.99% -0.0081%
<8179> ロイヤルHD 282700 319489.92 71.69% -0.0102%
<8596> 九州リース 51100 24761.48 67.56% -0.0228%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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