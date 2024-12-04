*17:10JST 4日の日本国債市場概況：債券先物は143円16銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付142円89銭 高値143円27銭 安値142円87銭 引け143円16銭

売買高総計31316枚

2年 467回 0.583％

5年 174回 0.713％

10年 376回 1.052％

20年 190回 1.859％

債券先物12月限は、142円89銭で取引を開始。米国の雇用指標の改善で金利は上昇も、韓国の政情不安を受けて安全逃避的な買いが優勢になり、その後も日銀の追加利上げ観測後退により買いが加速したといわれ、142円87銭から143円27銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.18％、10年債は4.25％、30年債は4.43％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.08％、英国債は4.27％、オーストラリア10年債は4.28％、NZ10年債は4.45％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:55 独・11月サービス業PMI改定値（予想：49.4、速報値：49.4）

・18:00 ユーロ圏・11月サービス業PMI改定値（予想：49.2、速報値：49.2）

・18:30 英・11月サービス業PMI改定値（予想：50.0、速報値：50.0）

・19:00 ユーロ圏・10月生産者物価指数（前年比予想：-3.3％、9月：-3.4％）

・22:15 米・11月ADP雇用統計（予想：+15.8万人、10月：+23.3万人）

・22:45 ムサレム米セントルイス連銀総裁講演（米経済・金融政策）

・23:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁TVインタビュー

・23:45 米・11月サービス業PMI改定値（予想：57.0、速報値：57.0）

・24:00 米・11月ISM非製造業景況指数（予想：55.6、10月：56.0）

・24:00 米・10月製造業受注（前月比予想：+0.2％、9月：-0.5％）

・24:00 米・10月耐久財受注改定値（前月比予想：+0.2％、速報値：+0.2％）

・03:45 パウエル米FRB議長討論会参加（NYT紙主催「ディールブック・サミット」）

・04:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》