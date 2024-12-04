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前日に動いた銘柄 part2 ユーラシア旅行社、ブランジスタ、ヘッドウォーターなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ユーラシア旅行社、ブランジスタ、ヘッドウォーターなど
銘柄名<コード>3日終値⇒前日比
住友ファーマ＜4506＞ 562 -9
特に材料なく見切り売り優勢の流れが続く。
関西電力＜9503＞ 1934.0 -61.5
公募・売出株の受渡期日迎えて需給が悪化。
プラスアルファ・コンサルティング＜4071＞ 1730-29
自社株買い材料に2日急伸した反動。
ユニチカ＜3103＞ 187 -7
大規模な希薄化を懸念する動きが継続で。
円谷フィHD＜2767＞ 2143 -52
2200円レベルでの上値の重さを意識も。
PKSHA Technology＜3993＞ 4170 +50
大日本印刷との協業などで足元上昇の反動も。
日本エンター＜4829＞ 123 +18
トヨタ東京本社向けに交通情報サービスの提供を開始。
ユーラシア旅行社＜9376＞ 761 +100
中国のピザ免除関連などとしてはやす動きが続く。
テクノマセティカル＜3787＞ 610 -150
材料ないなか連日で急騰の反動。
パワーファス＜5950＞ 531 -69
短期的な過熱警戒感強まり利食い売り優勢。
ピーバンドットコム＜3559＞ 377 -52
品貸料の最高料率10倍に。
岡本硝子＜7746＞ 165 -10
先週末にかけて急騰の反動が続く。
DWTI＜4576＞ 99 +3
創業25周年記念特別株主優待を発表。
AI CROSS＜4476＞ 1873 +27
株主優待制度の優待品目にデジタルギフトを追加すると発表。
夢展望＜3185＞ 130 -10
2日人気化するも長い陰線に。3日は手仕舞い売り優勢。
ブランジスタ＜6176＞ 761 +53
発行済株式数の5.18％上限の自社株買い。
ZUU＜4387＞ 696 -90
不動産小口化事業「Aシェア」を提供するACNホールディングスと
資本業務提携で2日ストップ高。3日は利益確定売りかさむ。
エクサウィザーズ＜4259＞ 394 +4
保育ICT最大手のコドモンと業務提携で合意。買い先行するも上値は重い。
カイオム＜4583＞ 180 -8
信用取引規制を嫌気し2日大幅下落。3日も売り優勢。
ジェネパ＜3195＞ 279 -14
2日人気化するも長い上ひげに。3日は売り先行。
データセク<3905> 808 +19
ハイパフォーマンスコンピューティングの台湾企業と業務提携に向け協議。
ヘッドウォーター<4011> 13000 +490
車載エッジAIエージェントを第一弾とした自動車業界向け生成AIサービスを強化。《CS》
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