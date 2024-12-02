*17:11JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は142円82銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付142円81銭 高値142円85銭 安値142円68銭 引け142円82銭

売買高総計21060枚

2年 467回 0.617％

5年 174回 0.746％

10年 376回 1.074％

20年 190回 1.866％

債券先物12月限は、142円81銭で取引を開始。前週末の植田日銀総裁の新聞インタビューにおける円安けん制や利上げに前向きな発言を受けて売りが先行し、142円68銭まで下げた。売り一服後は、引けにかけて買い戻しがやや優勢になり、142円85銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.19％、10年債は4.21％、30年債は4.39％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.05％、英国債は4.23％、オーストラリア10年債は4.34％、NZ10年債は4.45％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:55 独・11月製造業PMI改定値（予想：43.2、速報値：43.2）

・18:00 ユーロ圏・11月製造業PMI改定値（予想：45.2、速報値：45.2）

・18:30 英・11月製造業PMI改定値（予想：48.6、速報値：48.6）

・19:00 ユーロ圏・10月失業率（予想：6.3％、9月：6.3％）

・23:45 米・11月製造業PMI改定値（予想：48.8、速報値：48.8）

・24:00 米・11月ISM製造業景況指数（予想：47.6、10月：46.5）

・24:00 米・10月建設支出（前月比予想：+0.2％、9月：+0.1％）

・05:15 ウォラー米FRB理事基調講演

・06:30 ウィリアムズNY連銀総裁基調講演

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》