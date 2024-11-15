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ロイヤルHDなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7925＞ ;前沢化成;445%;152100;0.04;1818;-22 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;277%;12200;2.14;722;2 ＜7709＞ ;クボテック;274%;20300;4.59;217;1 ＜1430＞ ;１ｓｔコーポ;223%;35600;1.41;818;-1 ＜1419＞ ;タマホーム;198%;172800;0.33;3775;-5 ＜3996＞ ;サインポスト;155%;22200;8.78;470;-3 ＜7625＞ ;Ｇダイニング;153%;2900;98.69;358;0 ＜2791＞ ;大黒天;148%;47000;0.52;10640;-90 ＜8708＞ ;アイザワ証G;119%;64300;1.59;1727;-26 ＜7879＞ ;ノダ;108%;10000;4.19;850;-3 ＜3796＞ ;い生活;94%;1600;19.52;477;-1 ＜7161＞ ;じもとＨＤ;89%;22600;8.18;302;1 ＜2937＞ ;サンクゼール;82%;9800;0.41;1876;-7 ＜4712＞ ;ＫｅｙＨ;79%;7800;17.46;732;-4 ＜8041＞ ;ＯＵＧ ＨＤ;73%;1100;3.91;2575;-6 ＜2325＞ ;ＮＪＳ;71%;10500;0.93;3720;20 ＜1563＞ ;東証グロース・コアＥＴＦ;68%;34088;3.90;2322;6 ＜1420＞ ;サンヨーＨ;68%;1700;16.89;706;1 ＜8179＞ ;ロイヤルＨＤ;68%;247300;0.11;2417;-15 ＜1626＞ ;情通サ他;67%;16;5.41;36010;-270
[コメント]ロイヤルHD＜8179＞は信用倍率0.11倍で売り長となっている。《TY》
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