*17:10JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は144円04銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付143円85銭 高値144円04銭 安値143円83銭 引け144円04銭

売買高総計16879枚

2年 466回 0.442％

5年 173回 0.581％

10年 376回 0.954％

20年 190回 1.803％

債券先物12月限は、143円85銭で取引を開始。米国の雇用関連指標の悪化を受けた金利低下にともなう買いが優勢になり、143円83銭から144円04銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.09％、10年債は4.24％、30年債は4.49％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.30％、英国債は4.26％、オーストラリア10年債は4.47％、NZ10年債は4.48％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:55 独・10月失業率（予想：6.1％、9月：6.0％）

・18:00 独・7-9月期GDP速報値（前年比予想：+0.1％、4-6月期：+0.3％）

・19:00 ユーロ圏・7-9月期GDP速報値（前年比予想：+0.8％、4-6月期：+0.6％）

・19:00 ユーロ圏・10月景況感指数（予想：96.3、9月：96.2）

・21:15 米・10月ADP雇用統計（予想：+11.1万人、9月：+14.3万人）

・21:30 米・7-9月期GDP速報値（前期比年率予想：+3.0％、4-6月期：+3.0％）

・22:00 独・10月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.8％、9月：+1.6％）

・23:00 米・9月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+1.9％、8月：+0.6％）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》