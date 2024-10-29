10/29の強弱材料

*08:36JST 10/29

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38605.53、+691.61）

・NYダウは上昇（42387.57、+273.17）

・ナスダック総合指数は上昇（18567.19、+48.58）

・VIX指数は低下（19.80、-0.53）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・1ドル＝153.20-30円

・シカゴ日経先物は下落（38605、大阪比-65）

・SOX指数は下落（5211.67、-1.17）

・米原油先物は下落（67.38、-4.40）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・有効求人倍率（9月）

・完全失業率（9月）

・月例経済報告（10月）

・2年物国債入札

・新浪経済同友会代表幹事の記者会見

・山道日本取引所グループCEOの記者会見

・東北電力が女川原発（宮城県）の再稼働

・Sapeetが新規上場

・キーエンス＜6861＞、JR東海＜9022＞、コマツ＜6301＞、NEC＜6701＞、JPX＜8697＞など決算発

表

・南アフリカ貿易収支（9月）

・ブラジル経常収支（9月）

・ブラジル海外直接投資（9月）

・ブラジル貿易収支（先週）

・米卸売在庫（9月）

・米FHFA住宅価格指数（8月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（8月）

・米JOLT求人件数（9月）

・米消費者信頼感指数（10月）

・米2年物変動利付債（FRN）と7年物国債入札

・アルファベット、AMD、マクドナルドなど決算発表

・トルコは休場《ST》