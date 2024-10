*16:10JST サイバートラスト---「Enterprise Pack for AlmaLinux」を提供開始

サイバートラスト<4498>は21日、AlmaLinux OS(AlmaLinux)に独自機能を追加した「Enterprise Pack for AlmaLinux」を2024年11月より販売を開始することを発表した。

「Enterprise Pack for AlmaLinux」は、オープンソースソフトウェア(OSS)を利用する製造業界や重要インフラの分野などで対応が求められているSBOM(Software Bill of Materials)の提供や更新を可能にしたAlmaLinuxベースのLinuxOSと、日本語での技術サポートおよびEoL(End of Lifecycle)後最長6年の延長利用を実現する延長サポートを包括して提供し、長期間の安定稼働が求められるシステムのセキュアな運用を支援する。《AK》