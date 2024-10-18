兵機海運が後場一時ストップ高、1株3250円でTOB仕掛けられる、買付者は堂島汽船(大阪市)

■賛同の意などは保留、「意⾒表明は改めてお知らせ」

兵機海運<9362>(東証スタンダード)は10月18日の後場、「堂島汽船株式会社による当社株券に対する公開買付(TOB)の開始に関するお知らせ」を発表。株価は前場から上げていたが、発表した13時45分から一段と上げて一時ストップ高の3270円(500円高、17%高)まで買われて急伸相場となっている。

発表によると、公開買付者の堂島汽船株式会社(大阪市)は富洋海運株式会社(大阪市)の完全子会社で、TOB価格は1株3250円。買付期間は10月18日から11月29日まで。「当社の意⾒表明は決定次第改めてお知らせ」(発表リリースより)とし、必ずしもTOBに賛同しない可能性に含みを持たせた。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】石破茂総理誕生で沸く地方創生・防災関連株、多様な企業に投資機会（20234/10/01）

・【株式市場特集】新ＮＩＳＡと東京メトロＩＰＯの相乗効果、株式市場活性化の起爆剤となるか（2024/09/30）

・【株式市場特集】総選挙風で地方創生関連株に追い風、ふるさと納税やインバウンド関連株に注目集まる（2024/09/24）

・【株式市場特集】住宅関連株の業績上方修正が相次ぐ：積水ハウスやアールプランナーが主導（2024/09/17）

