*16:52JST 17日の日本国債市場概況：債券先物は143円88銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付144円06銭 高値144円06銭 安値143円84銭 引け143円88銭

売買高総計16598枚

2年 465回 0.425％

5年 173回 0.581％

10年 376回 0.959％

20年 189回 1.735％

債券先物12月限は、144円06銭で取引を開始。米国の輸入物価の伸び鈍化を受けた金利低下にともない買い先行となった。しかし、その後は米国金利が上昇に転じるなかで売りが優勢になり、143円84銭まで下げた。財務省の流動性供給入札の結果は強めとの見方も、買いは限定的であった。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は3.95％、10年債は4.04％、30年債は4.32％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.20％、英国債は4.09％、オーストラリア10年債は4.20％、NZ10年債は4.42％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 ユーロ圏・8月貿易収支（7月：+212億ユーロ）

・18:00 ユーロ圏・9月消費者物価指数改定値（前年比予想：+1.8％、速報値：+1.8％）

・21:15 欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（0.25ポイント引き下げ予想）

・21:30 米・9月小売売上高（前月比予想：+0.3％、8月：+0.1％）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：25.8万件、前回：25.8万件）

・21:30 米・10月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：3.0、9月：1.7）

・21:45 ラガルドECB総裁会見

・22:15 米・9月鉱工業生産（前月比予想：-0.1％、8月：+0.8％）

・22:15 米・9月設備稼働率（予想：77.8％、8月：78.0％）

・23:00 米・10月NAHB住宅市場指数（予想：42、9月：41）

・23:00 米・8月企業在庫（前月比予想：+0.3％、7月：+0.4％）

・24:00 グールズビー米シカゴ連銀総裁開会あいさつ（同行イベント）

・05:00 米・8月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（7月：+1354億ドル）

・EU首脳会議(18日まで)

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》