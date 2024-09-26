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前日に動いた銘柄 part2 フリー、バンクオブイノベ、Kudanなど
記事提供元：フィスコ
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 フリー、バンクオブイノベ、Kudanなど
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比バンクオブイノベ＜4393＞ 5530 +14024年9月期営業利益72.7％減予想。悪材料出尽くし感も。
レントラックス＜6045＞ 616 -128月の売上高が前年同月比0.8％減と7月の同31.1％増から減少に転じ24日売られる。25日も売り優勢。
デジタリフト＜9244＞ 769 +1224日に25日線回復し先高期待高まるが長い上ひげに。
フリー＜4478＞ 2491 -17975日線下回り反騰機運萎む。
プレイド＜4165＞ 949 +1624年9月期業績予想を上方修正。
Kudan＜4425＞ 1662 +55自動運転ソリューションを開発する中国企業と出資契約及び製品ライセンス販売契約。
ピクスタ＜3416＞ 1089 -3524年12月期業績予想上方修正で24日買い先行するも伸び悩み。25日は人気離散。
ファルコム＜3723＞ 1145 +824年9月期末に記念配当10円を実施。上伸して始まるが買い続かず。《CS》
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