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前日に動いた銘柄 part1 カイオム、ジェイック、グランディーズなど
記事提供元：フィスコ
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 カイオム、ジェイック、グランディーズなど
前日に動いた銘柄 part1 カイオム、ジェイック、グランディーズなど
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比
Jフロント＜3086＞ 1534.5 +18
25年2月期業績と配当予想を上方修正。朝高の後は失速。
GENDA＜9166＞ 2373 -134
レオスの5.17％保有判明も利益確定売り優勢。
カイオム＜4583＞ 114 +2
メルク社と抗体作製受託サービス等で業務提携。
ジェイック＜7073＞ 2310 +175
面談プラットフォーム登録の国家資格キャリアコンサルタントが3000人突破。
グランディーズ＜3261＞ 734 +100
株主優待新設を引き続き材料視。
INTLOOP＜9556＞ 5180 +195
エッジAIプラットフォームを手掛けるIdeinと資本業務提携。
イシン＜143A＞ 1020 -50
HR事業（人材紹介事業）を開始。買い先行するが失速。
リンカーズ＜5131＞ 168 +0
ビジネスマッチングシステムが横浜銀行へ導入。《CS》
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