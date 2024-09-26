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前日に動いた銘柄 part1　カイオム、ジェイック、グランディーズなど

2024年9月26日 07:15

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記事提供元：フィスコ

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　カイオム、ジェイック、グランディーズなど
前日に動いた銘柄 part1　カイオム、ジェイック、グランディーズなど
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比
Jフロント＜3086＞ 1534.5 +18
25年2月期業績と配当予想を上方修正。朝高の後は失速。

GENDA＜9166＞ 2373 -134
レオスの5.17％保有判明も利益確定売り優勢。

カイオム＜4583＞ 114 +2
メルク社と抗体作製受託サービス等で業務提携。

ジェイック＜7073＞ 2310 +175
面談プラットフォーム登録の国家資格キャリアコンサルタントが3000人突破。

グランディーズ＜3261＞ 734 +100
株主優待新設を引き続き材料視。

INTLOOP＜9556＞ 5180 +195
エッジAIプラットフォームを手掛けるIdeinと資本業務提携。

イシン＜143A＞ 1020 -50
HR事業（人材紹介事業）を開始。買い先行するが失速。

リンカーズ＜5131＞ 168 +0
ビジネスマッチングシステムが横浜銀行へ導入。《CS》

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