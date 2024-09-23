ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米サービス業PMIなど

2024年9月23日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞


立憲民主党代表選挙投開票

株式市場は祝日のため休場(振替休日)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(8月)　　-9.63億NZドル
14:00　印・製造業PMI速報(9月)　　57.5
14:00　印・サービス業PMI速報(9月)　　60.9
14:00　印・総合PMI速報(9月)　　60.7
16:30　独・製造業PMI(9月)　　42.4
16:30　独・サービス業PMI(9月)　　51.2
16:30　独・総合PMI(9月)　　48.4
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(9月)　　45.8
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月)　　52.9
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(9月)　　51.0
17:30　英・製造業PMI(9月)　　52.5
17:30　英・サービス業PMI(9月)　　53.7
17:30　英・総合PMI(9月)　　53.8
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.21％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:45　米・製造業PMI(9月)　48.5　47.9
22:45　米・サービス業PMI(9月)　55.2　55.7
22:45　米・総合PMI(9月)　　54.6
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　13.38億ドル


米・アトランタ連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁が討論会で発言

米・ミネアポリス連銀総裁が質疑応答に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事