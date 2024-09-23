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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米サービス業PMIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
立憲民主党代表選挙投開票
株式市場は祝日のため休場(振替休日)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(8月) -9.63億NZドル
14:00 印・製造業PMI速報(9月) 57.5
14:00 印・サービス業PMI速報(9月) 60.9
14:00 印・総合PMI速報(9月) 60.7
16:30 独・製造業PMI(9月) 42.4
16:30 独・サービス業PMI(9月) 51.2
16:30 独・総合PMI(9月) 48.4
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(9月) 45.8
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月) 52.9
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(9月) 51.0
17:30 英・製造業PMI(9月) 52.5
17:30 英・サービス業PMI(9月) 53.7
17:30 英・総合PMI(9月) 53.8
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.21％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:45 米・製造業PMI(9月) 48.5 47.9
22:45 米・サービス業PMI(9月) 55.2 55.7
22:45 米・総合PMI(9月) 54.6
27:00 ブ・貿易収支(先週) 13.38億ドル
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・シカゴ連銀総裁が討論会で発言
米・ミネアポリス連銀総裁が質疑応答に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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