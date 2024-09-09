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9日の日本国債市場概況：債券先物は144円78銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:29JST 9日の日本国債市場概況：債券先物は144円78銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年9月限
寄付144円96銭 高値144円97銭 安値144円75銭 引け144円78銭
売買高総計19807枚
2年 464回 0.385％
5年 171回 0.512％
10年 375回 0.889％
20年 189回 1.686％
債券先物9月限は、144円96銭で取引を開始。米国の8月雇用統計を受けて大幅利下げ観測が後退したほか、あすの5年債入札への警戒もあって売りが優勢になり、144円97銭から144円75銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は3.70％、10年債は3.75％、30年債は4.05％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.23％、英国債は3.94％、オーストラリア10年債は3.95％、NZ10年債は4.21％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・23:00 米・7月卸売在庫改定値（前月比予想：+0.3％、速報値：+0.3％）
・24:00 米・8月NY連銀調査1年インフレ期待（7月：2.97％）
・04:00 米・7月消費者信用残高（予想：+112億ドル、6月：+89.34億ドル）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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