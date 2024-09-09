*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP改定値、国際収支(経常収支)、中消費者物価指数など

＜国内＞

08:50 GDP改定値(4-6月) 3.2％ 3.1％

08:50 国際収支(経常収支)(7月) 2兆4845億円 1兆5335億円

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(8月) 3.2％

08:50 貸出動向 銀行計(8月) 3.6％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(8月) 47.6 47.5

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(8月) 48.6 48.3



高市早苗氏が自民党総裁選で出馬会見



＜海外＞

10:30 中・消費者物価指数(8月) 0.7％ 0.5％

10:30 中・生産者物価指数(8月) -1.4％ -0.8％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) -0.16％

20:25 ブ・週次景気動向調査

24:00 米・NY連銀がインフレ期待発表(8月) 2.97％

27:00 ブ・貿易収支(先週) 4.13億ドル

28:00 米・消費者信用残高(7月) 112.00億ドル 89.34億ドル



中・資金調達総額(8月、15日までに) 22兆202億元 18兆8702億元

中・マネーサプライ(8月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(8月、15日までに) 14兆5875億元 13兆5232億元

米・アップルが製品発表イベント



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》