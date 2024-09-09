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今日の注目スケジュール：GDP改定値、国際収支(経常収支)、中消費者物価指数など

2024年9月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP改定値、国際収支(経常収支)、中消費者物価指数など
＜国内＞
08:50　GDP改定値(4-6月)　3.2％　3.1％
08:50　国際収支(経常収支)(7月)　2兆4845億円　1兆5335億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(8月)　　3.2％
08:50　貸出動向 銀行計(8月)　　3.6％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(8月)　47.6　47.5
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(8月)　48.6　48.3


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＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(8月)　0.7％　0.5％
10:30　中・生産者物価指数(8月)　-1.4％　-0.8％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　-0.16％
20:25　ブ・週次景気動向調査
24:00　米・NY連銀がインフレ期待発表(8月)　　2.97％
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　4.13億ドル
28:00　米・消費者信用残高(7月)　112.00億ドル　89.34億ドル


中・資金調達総額(8月、15日までに)　22兆202億元　18兆8702億元

中・マネーサプライ(8月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(8月、15日までに)　14兆5875億元　13兆5232億元

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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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