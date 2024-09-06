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日本調剤など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9052＞ ;山陽電鉄;1846%;238100;0.06;2019;-13 ＜4718＞ ;早稲アカ;678%;140300;0.04;1561;-3 ＜3153＞ ;八洲電機;651%;494300;0.12;1572;0 ＜7421＞ ;カッパクリエ;482%;541100;0.03;1730;3 ＜6073＞ ;アサンテ;413%;84700;0.14;1678;-18 ＜8160＞ ;木曽路;384%;499500;0.04;2450;-22 ＜3341＞ ;日本調剤;274%;135200;0.35;1266;-18 ＜4173＞ ;ＷＡＣＵＬ;191%;17600;17.97;365;-4 ＜4055＞ ;ティアンドエスＧ;187%;43400;1.71;1498;-47 ＜6293＞ ;日精樹脂;183%;26300;1.03;942;-2 ＜7412＞ ;アトム;174%;422100;0.80;733;-7 ＜6191＞ ;エアトリ;149%;191000;1.44;1223;-25 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;134%;474200;0.13;504;-6 ＜6630＞ ;ヤーマン;132%;134300;2.21;831;-14 ＜4478＞ ;フリー;106%;310100;1.54;2686;-63 ＜5989＞ ;エイチワン;104%;63600;7.11;904;-14 ＜6171＞ ;土木管理試験所;102%;8300;3.54;308;2 ＜7443＞ ;横浜魚類;87%;2000;2.94;559;1 ＜8912＞ ;エリア;83%;12200;22.88;145;-1 ＜2929＞ ;ファーマＦ;82%;211800;2.71;955;-35
[コメント]日本調剤＜3341＞は信用倍率0.35倍台で売り長となっている。《TY》
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