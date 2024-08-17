*06:55JST 米国株式市場は続伸、根強い利下げ期待が支援（16日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（16日）

SEP24

Ｏ 37725（ドル建て）

Ｈ 38160

Ｌ 37335

Ｃ 37695 大証比-395（イブニング比+55）

Vol 9858



SEP24

Ｏ 37690（円建て）

Ｈ 38125

Ｌ 37285

Ｃ 37650 大証比-440（イブニング比+10）

Vol 22752

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（16日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル147.60円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、セブン&

アイ・HD＜3382＞、ルネサス＜6723＞、ディスコ＜6146＞、豊田自動織機＜6201＞、アドバ

ンテスト＜6857＞、日立製作所＜6501＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 182.67 0.88 2696 -48.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.44 0.05 1541 -12

8035 (TOELY) 東京エレク 96.54 0.54 28499 -456

6758 (SONY.N) ソニー 90.24 1.78 13319 -66

9432 (NTTYY) NTT 25.44 0.06 150 -1

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.27 -0.20 2992 -38

6501 (HTHIY) 日立製作所 48.60 1.51 3587 -73

9983 (FRCOY) ファーストリテ 29.35 1.00 43321 -429

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 28.24 -0.19 8336 -114

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.36 0.45 6305 -74

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 95.67 -1.76 7060 -107

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.68 0.11 10096 -99

8031 (MITSY) 三井物産 424.98 6.60 3136 -47

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.76 0.40 8679 -131

4568 (DSNKY) 第一三共 40.29 1.12 5947 -16

9433 (KDDIY) KDDI 15.61 0.15 4608 -49

7974 (NTDOY) 任天堂 13.58 0.15 8018 -100

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.34 0.05 5511 -69

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.72 0.05 1561 -23

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.09 0.02 4159 -29

6902 (DNZOY) デンソー 15.41 -0.06 2275 -44.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.00 0.62 6790 -70

4661 (OLCLY) オリエンランド 26.57 0.29 3922 -31

8411 (MFG.N) みずほFG 4.26 -0.01 3144 1

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.94 0.21 17623 -322

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.50 0.06 4280 -44

7741 (HOCPY) HOYA 132.84 -1.98 19607 -193

6503 (MIELY) 三菱電機 32.70 1.07 2413 -48.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.29 0.34 3038 -46

7751 (CAJPY) キヤノン 31.55 -0.41 4657 -66

6273 (SMCAY) SMC 22.77 0.79 67217 -1083

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.50 0.05 1255 -180

6146 (DSCSY) ディスコ 32.00 0.20 47232 -1058

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.64 -0.31 1718 -43

8053 (SSUMY) 住友商事 23.25 0.00 3432 -52

6702 (FJTSY) 富士通 16.92 0.18 2497 -35.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 77.92 -0.87 11501 -254

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.75 -0.13 5830 -61

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1476 28

8002 (MARUY) 丸紅 168.61 0.41 2489 -41.5

6723 (RNECY) ルネサス 8.30 0.22 2450 -59.5

6954 (FANUY) ファナック 14.02 -0.02 4139 -74

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.47 -0.03 3317 -64

8801 (MTSFY) 三井不動産 30.50 0.20 1501 -9.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 28.78 0.63 4248 -78

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.99 -0.02 3539 -50

6594 (NJDCY) 日本電産 10.50 0.34 6199 -22

6857 (ATEYY) アドバンテスト 44.20 0.60 6524 -137

4543 (TRUMY) テルモ 18.07 -0.07 2667 -15.5

8591 (IX.N) オリックス 117.77 1.11 3477 -15

（時価総額上位50位、1ドル147.60円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 5018 218 4.54

9503 (KAEPY) 関西電力 8.88 2621 89 3.52

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1779 37 2.12

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1476 28 1.93

9101 (NPNYY) 日本郵船 6.85 5055 75 1.51

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.50 1255 -180 -12.54

8750 (DLICY) 第一生命HD 24.80 3660 -499 -12.00

7259 (ASEKY) アイシン精機 31.96 4717 -398 -7.78

7532 (DQJCY) パンパシHD 24.17 3567 -155 -4.16

4452 (KAOOY) 花王 8.32 6140 -260 -4.06



「米国株式市場概況」（16日）

ＮＹＤＯＷ

終値：40659.76 前日比：96.70

始値：40528.86 高値：40726.03 安値：40453.58

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17631.72 前日比：37.22

始値：17516.40 高値：17674.65 安値：17502.83

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5554.25 前日比：11.03

始値：5530.50 高値：5561.98 安値：5525.17

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.142％ 米10年国債 3.885％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は96.70ドル高の40,659.76ドル、ナスダックは37.22

ポイント高の17,631.72で取引を終了した。

シカゴ連銀のグールズビー総裁が景気や労働市場に懸念を表明したほか、住宅着工

件数が予想を下回ったため警戒感から売られ、寄り付き後、下落。その後発表され

たミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回ったため景気への懸念が緩和し、買戻

しが強まり、相場は上昇に転じた。終盤にかけて、長期金利低下や根強い利下げ期

待に買われ続伸し、終了。セクター別では、電気通信サービスや銀行が上昇した一

方、消費者サービスが下落した。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。税

務書類作成などの専門サービスを提供するH&Rブロック（HRB）は2025年の調整後1株

利益見通しが予想を上回ったほか、追加自社株買い計画などが好感され、上昇し

た。

製薬会社ファイザー（PFE）はドイツのビオンテックと共同開発中の1種類のワクチ

ンで、インフルエンザ、新型コロナウイルス両方からの重症呼吸器疾病を予防する

ことを目的としたmRNA型ワクチンを巡る最終治験結果が目標に満たず、下落。化粧

品メーカーのエスティローダー（EL）は中国の売り上げ減が引き続き業績にひびく

とアナリストが投資判断を引下げ、下落した。電動自動車（EV）メーカーのリビア

ン・オートモーティブ（RIVN）は部品不足でアマゾンの配達用電動バンの生産を一

時的に停止すると発表し、下落。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は7月23日以来で初めて15を割り込み14.65まで低下

した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》