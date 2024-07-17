*16:40JST 17日の日本国債市場概況：債券先物は143円22銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付143円49銭 高値143円57銭 安値143円22銭 引け143円22銭

売買高総計25448枚

2年 462回 0.319％

5年 170回 0.568％

10年 375回 1.031％

20年 189回 1.850％

債券先物9月限は、143円49銭で取引を開始。米国の金利低下継続を受けて買い先行となり、143円57銭まで上げた。その後、日銀は定例国債買い入れオペの金額を前回から据え置きとしたが、河野デジタル相の「日銀は円安是正のため利上げを」との発言を受けて売りが強まり、143円22銭まで下げた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は4.46％、10年債は4.17％、30年債は4.38％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.42％、英国債は4.07％、オーストラリア10年債は4.25％、NZ10年債は4.37％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 ユーロ圏・6

月消費者物価指数改定値（前年比予想：+2.5％、速報値：+2.5％）・21:30 米・6月住宅着工件数（予想：130.0万戸、5月：127.7万戸）

・21:30 米・6月住宅建設許可件数（予想：140.0万戸、5月：139.9万戸）

・22:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（経済）

・22:15 米・6月鉱工業生産（前月比予想：+0.3％、5月：+0.7％）

・22:15 米・6月設備稼働率（予想：78.4％、5月：78.2％）

・22:35 ウォラー米FRB理事講演（経済見通し、カンザスシティ連銀イベント）

・03:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》