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出来高変化率ランキング（13時台）～サイジニア、ダイトウボウなどがランクイン

2024年5月29日 13:53

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記事提供元：フィスコ

*13:53JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サイジニア、ダイトウボウなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月29日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4894＞ クオリプス　　　　 　3230200 　239550.32　 371.94% 0.1329%
＜4714＞ リソー教育　　　　 　4021500 　144879.42　 221.14% 0.0763%
＜6578＞ コレック　　　　　 　277900 　19005.54　 217.19% -0.0292%
＜6522＞ アスタリスク　　　 　2415400 　224691.66　 200.71% 0.0429%
＜6031＞ サイジニア　　　　 　1783200 　261806.6　 190.57% 0.0732%
＜8977＞ 阪急神RE　　　　 　6382 　160447.38　 184.44% -0.018%
＜9765＞ オオバ　　　　　　 　288400 　68429.38　 179.95% -0.0037%
＜3544＞ サツドラHD　　　 　144600 　29488.62　 172.23% -0.0091%
＜4516＞ 日本新薬　　　　　 　2298500 　1596615.14　 169.27% -0.0574%
＜4390＞ ips　　　　　　 　212100 　97979.06　 168.33% -0.0725%
＜3202＞ ダイトウボウ　　　 　319600 　8894.12　 165.65% 0.02%
＜4521＞ 科研薬　　　　　　 　337000 　279503.1　 163.11% 0.0583%
＜8976＞ 大和オフィス　　　 　3945 　517843　 158.77% -0.0119%
＜3148＞ クリエイトSDH　 　727000 　551555.3　 156.92% 0.0015%
＜4825＞ WNIウェザー　　 　107600 　112860.1　 155.94% -0.0215%
＜7888＞ 三光合成　　　　　 　317400 　56934.12　 152.80% -0.0014%
＜3279＞ API　　　　　　 　5940 　575836.6　 150.22% -0.0117%
＜2462＞ ライク　　　　　　 　556500 　215565.4　 149.38% -0.0099%
＜4347＞ ブロメディア　　　 　248400 　104657.72　 146.21% 0.0314%
＜1430＞ ファーストコポ　　 　264900 　49213.64　 142.62% -0.0137%
<7111> INEST　　　　 　14060900 　292021.08　 138.96% -0.024%
<5932> 三協立山　　　　　 　203700 　54678.76　 136.11% -0.0162%
<3201> ニッケ　　　　　　 　748400 　264812.2　 132.07% 0.0053%
<9278> ブックオフGH　　 　619700 　278040.66　 131.55% -0.025%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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