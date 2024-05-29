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出来高変化率ランキング（13時台）～サイジニア、ダイトウボウなどがランクイン
*13:53JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サイジニア、ダイトウボウなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月29日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4894＞ クオリプス 3230200 239550.32 371.94% 0.1329%
＜4714＞ リソー教育 4021500 144879.42 221.14% 0.0763%
＜6578＞ コレック 277900 19005.54 217.19% -0.0292%
＜6522＞ アスタリスク 2415400 224691.66 200.71% 0.0429%
＜6031＞ サイジニア 1783200 261806.6 190.57% 0.0732%
＜8977＞ 阪急神RE 6382 160447.38 184.44% -0.018%
＜9765＞ オオバ 288400 68429.38 179.95% -0.0037%
＜3544＞ サツドラHD 144600 29488.62 172.23% -0.0091%
＜4516＞ 日本新薬 2298500 1596615.14 169.27% -0.0574%
＜4390＞ ips 212100 97979.06 168.33% -0.0725%
＜3202＞ ダイトウボウ 319600 8894.12 165.65% 0.02%
＜4521＞ 科研薬 337000 279503.1 163.11% 0.0583%
＜8976＞ 大和オフィス 3945 517843 158.77% -0.0119%
＜3148＞ クリエイトSDH 727000 551555.3 156.92% 0.0015%
＜4825＞ WNIウェザー 107600 112860.1 155.94% -0.0215%
＜7888＞ 三光合成 317400 56934.12 152.80% -0.0014%
＜3279＞ API 5940 575836.6 150.22% -0.0117%
＜2462＞ ライク 556500 215565.4 149.38% -0.0099%
＜4347＞ ブロメディア 248400 104657.72 146.21% 0.0314%
＜1430＞ ファーストコポ 264900 49213.64 142.62% -0.0137%
<7111> INEST 14060900 292021.08 138.96% -0.024%
<5932> 三協立山 203700 54678.76 136.11% -0.0162%
<3201> ニッケ 748400 264812.2 132.07% 0.0053%
<9278> ブックオフGH 619700 278040.66 131.55% -0.025%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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