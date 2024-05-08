DNAチップ研究所が後場一段と強含む、補助金・助成金収入を好感

■東京都の「医療機器等事業化支援助成事業」から補助

DNAチップ研究所<2397>(東証スタンダード)は5月8日の後場一段と強含み、6%高の1094円(62円高)まで上げて前日比での反発幅を広げている。正午に補助金・助成金収入の営業外収益計上を発表し、買い材料視されている。

公益財団法人東京都中小企業振興公社「第9回医療機器等事業化支援助成事業」において助成金4297万9000円のうち2期分1491万4000円が確定した。2024年3月期決算短信に反映する予定。なお、今回助成金2期分入金をもって公益財団法人東京都中小企業振興公社「第9回医療機器等事業化支援助成事業」は終了するとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

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