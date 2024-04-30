京写が増配、24年3月期の年間配当は10円(前期比7円の増配)、今期は11円の予想に

■24年3月期の連結決算は営業利益60.8%増加

京写<6837>(東証スタンダード)は4月30日の夕方、3月決算とともに配当予想の修正(増配、期末のみ実施)を発表し、2024年3月期の年間配当を1株につき10円(前期比7円の増配)とし、25年3月期は11円(同1円増配)の予想とした。

持続的成長に向けた選択と集中による投資と収益力強化により企業価値を高めるとともに、株主の皆様に対する利益還元を重要施策の一つと認識し、業績や財務状況等を勘案した上で、連結配当性向25%を目安に、安定的かつ継続的な利益還元を基本方針としている。

同時に発表した24年3月期の連結決算は、売上高が前期比0.5%増加し、営業利益は同60.8%増加、親会社株主に帰属する当期純利益は黒字に転換した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

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