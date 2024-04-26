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野村不HD 大幅反発、堅調決算や株主還元姿勢を評価
記事提供元：フィスコ
*14:05JST 野村不HD---大幅反発、堅調決算や株主還元姿勢を評価
野村不HD＜3231＞は大幅反発。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は1121億円で前期比12.6％増となり、従来予想の1090億円をやや上回る着地。25年3月期は1140億円で同1.7％増の計画で、ほぼコンセンサス水準となっている。決算数値にサプライズは乏しいものの、期末配当金は従来計画の65円から75円に引き上げ、今期配当計画も前期比25円増の165円としている。株主還元の方針として、DOE4％下限を今回新たに追加している。《ST》
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