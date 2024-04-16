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ヨシムラフード 大幅反発、前期業績は従来計画大幅上振れ着地
記事提供元：フィスコ
*11:14JST ヨシムラフード---大幅反発、前期業績は従来計画大幅上振れ着地
ヨシムラフード＜2884＞は大幅反発。前日に24年2月期の決算を発表、営業利益は24.3億円で前期比3.6倍となり、従来予想の15.7億円を大幅に上回る着地となっている。ワイエスフーズのグループ化に加え、国内企業の価格改定や継続的な生産効率化の効果などが顕在化のもよう。25年2月期も27.4億円で同12.9％増と2ケタ成長を想定、ワイエスフーズの連結化効果フル寄与などを見込んでいる。なお、中国の禁輸に係る賠償金などは純利益の上振れ要因となる公算も。《ST》
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