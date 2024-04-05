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出来高変化率ランキング（10時台）～スルガ銀、Birdmanなどがランクイン
*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～スルガ銀、Birdmanなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月5日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2624＞ iF225年4 557516 61748.263 345.13% -0.026%
＜2521＞ 上場米HE 365190 69028.42 306.92% -0.0155%
＜1308＞ 上場TPX 7971896 3151527.131 200.64% -0.0164%
＜7063＞ Birdman 220300 180518.42 182.5% 0.1048%
＜3103＞ ユニチカ 23939700 957274.68 168.69% -0.0504%
＜9331＞ キャスター 1128300 335203.94 164.48% 0.1377%
＜1572＞ H株ブル 95490 87420.316 124.39% -0.0309%
＜4570＞ 免疫生物 287800 46044.66 118.82% 0.0334%
＜6659＞ メディアリンク 10693600 294167.54 117.27% 0.0897%
＜8016＞ オンワードHD 3709000 936750.94 113.16% 0.105%
＜4892＞ サイフューズ 129200 29928.6 105.27% 0.0432%
＜9341＞ GENOVA 83600 44452.62 85.81% -0.067%
＜7325＞ アイリック 34700 12052.06 77.23% -0.0473%
＜1569＞ TPX－1倍 154560 82370.179 75.87% 0.0154%
＜7611＞ ハイデ日高 217800 266523.5 73.7% 0.0322%
＜6573＞ アジャイル 1178400 53856.5 72.15% 0.0705%
＜2840＞ iFナス100 1293 17533.461 70.96% -0.0245%
＜1456＞ iF225ベア 320649 430056.154 67.62% 0.0228%
＜1557＞ SPDR500 5540 211903.766 66.26% -0.0198%
＜8358＞ スルガ銀 3248500 1578011.22 64.54% 0.0276%
<7077> ALiNK 10900 5787.42 58.41% -0.0172%
<7427> エコトレディン 72700 54567.64 46.87% -0.0314%
<4268> エッジテクノ 56400 20253.44 45.09% -0.0288%
<2742> ハローズ 34800 90254.6 44.63% 0.042%
<7456> 松田産業 96900 157597.2 42.24% 0.0092%
<5933> アルインコ 119000 71098.26 40.22% 0.0288%
<3549> クスリのアオキ 638700 1176118.52 39.61% -0.0271%
<8276> 平和堂 896100 1101262.3 38.3% 0.0094%
<1712> ダイセキソリュ 659000 364175.92 37.17% -0.1228%
<2243> GX半導 665417 645464.706 36.04% -0.0385%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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