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出来高変化率ランキング（10時台）～スルガ銀、Birdmanなどがランクイン

2024年4月5日 10:42

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記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～スルガ銀、Birdmanなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月5日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2624＞ iF225年4　　 557516 　61748.263　 345.13% -0.026%
＜2521＞ 上場米HE　　　　　365190 　69028.42　 306.92% -0.0155%
＜1308＞ 上場TPX　　　　　7971896 　3151527.131　 200.64% -0.0164%
＜7063＞ Birdman　　　220300 　180518.42　 182.5% 0.1048%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　23939700 　957274.68　 168.69% -0.0504%
＜9331＞ キャスター　　　　　1128300 　335203.94　 164.48% 0.1377%
＜1572＞ H株ブル　　　　　　95490 　87420.316　 124.39% -0.0309%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　　287800 　46044.66　 118.82% 0.0334%
＜6659＞ メディアリンク　　　10693600 　294167.54　 117.27% 0.0897%
＜8016＞ オンワードHD　　　3709000 　936750.94　 113.16% 0.105%
＜4892＞ サイフューズ　　　　129200 　29928.6　 105.27% 0.0432%
＜9341＞ GENOVA　　　　83600 　44452.62　 85.81% -0.067%
＜7325＞ アイリック　　　　　34700 　12052.06　 77.23% -0.0473%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　154560 　82370.179　 75.87% 0.0154%
＜7611＞ ハイデ日高　　　　　217800 　266523.5　 73.7% 0.0322%
＜6573＞ アジャイル　　　　　1178400 　53856.5　 72.15% 0.0705%
＜2840＞ iFナス100　　　1293 　17533.461　 70.96% -0.0245%
＜1456＞ iF225ベア　　　320649 　430056.154　 67.62% 0.0228%
＜1557＞ SPDR500　　　5540 　211903.766　 66.26% -0.0198%
＜8358＞ スルガ銀　　　　　　3248500 　1578011.22　 64.54% 0.0276%
<7077> ALiNK　　　　　10900 　5787.42　 58.41% -0.0172%
<7427> エコトレディン　　　72700 　54567.64　 46.87% -0.0314%
<4268> エッジテクノ　　　　56400 　20253.44　 45.09% -0.0288%
<2742> ハローズ　　　　　　34800 　90254.6　 44.63% 0.042%
<7456> 松田産業　　　　　　96900 　157597.2　 42.24% 0.0092%
<5933> アルインコ　　　　　119000 　71098.26　 40.22% 0.0288%
<3549> クスリのアオキ　　　638700 　1176118.52　 39.61% -0.0271%
<8276> 平和堂　　　　　　　896100 　1101262.3　 38.3% 0.0094%
<1712> ダイセキソリュ　　　659000 　364175.92　 37.17% -0.1228%
<2243> GX半導　　　　　　665417 　645464.706　 36.04% -0.0385%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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