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出来高変化率ランキング（9時台）～あさひ、しまむらなどがランクイン

2024年4月2日 09:53

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記事提供元：フィスコ

*09:53JST 出来高変化率ランキング（9時台）～あさひ、しまむらなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月2日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2647＞ NF米債7　　　　 30000 　107185.08　 395.99% -0.0092%
＜2620＞ iS米債13　　　　752740 　358.632　 217.89% -0.0008%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　42590 　31944.23　 197.14% -0.0066%
＜9519＞ レノバ　　　　　　　2420900 　40584.063　 184.79% 0.1357%
＜7138＞ TORICO　　　　256500 　610401.74　 173.17% 0.2282%
＜1656＞ iSコア米債　　　　1288580 　68006.94　 155.87% -0.008%
＜3333＞ あさひ　　　　　　　349900 　104498.38　 127.22% 0.0574%
＜3996＞ サインポスト　　　　446900 　128688.68　 97% 0.0755%
＜6951＞ 日電子　　　　　　　386400 　108841.02　 84.56% 0.1202%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　105293 　1208406.28　 63.8% -0.0091%
＜6266＞ タツモ　　　　　　　462900 　90348.522　 45.97% 0.0864%
＜9704＞ アゴーラHG　　　　7549600 　1225662.6　 27.4% 0.15%
＜8227＞ しまむら　　　　　　585900 　310792.52　 21.48% -0.0812%
＜5704＞ JMC　　　　　　　39000 　3656615.34　 16.66% -0.0214%
＜2216＞ カンロ　　　　　　　46900 　24566.56　 11.74% 0.0257%
＜1689＞ ガスETF　　　　　68265 　93985.04　 8.3% 0.0459%
＜9287＞ JIF　　　　　　　537 　65669.972　 6.85% 0%
＜3665＞ エニグモ　　　　　　305000 　51604.2　 6.3% 0.0104%
＜6391＞ 加地テック　　　　　8600 　113123.78　 3.67% 0.0147%
＜7647＞ 音 通　　　　　　　122935300 　41046.4　 3.25% 0%
<3911> Aiming　　　　264300 　3141952.62　 0.7% -0.013%
<2341> アルバイトタイ　　　84800 　65044.4　 -2.52% -0.0062%
<7746> 岡本硝子　　　　　　86800 　15767.28　 -2.56% -0.0072%
<2247> iF500H無　　　10003 　13005.94　 -2.99% -0.006%
<4597> ソレイジア　　　　　2245800 　124107.875　 -3.08% -0.0312%
<2559> MXS世界　　　　　14361 　86828.9　 -4.91% -0.0053%
<6740> JDI　　　　　　　17984500 　274380.399　 -5.18% 0.0454%
<5218> オハラ　　　　　　　42400 　477421.04　 -6.49% 0.0379%
<2753> あみやき　　　　　　54100 　57157.92　 -7.05% 0.0628%
<2931> ユーグレナ　　　　　616500 　389471.6　 -7.92% -0.033%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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