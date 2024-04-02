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出来高変化率ランキング（9時台）～あさひ、しまむらなどがランクイン
*09:53JST 出来高変化率ランキング（9時台）～あさひ、しまむらなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月2日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2647＞ NF米債7 30000 107185.08 395.99% -0.0092%
＜2620＞ iS米債13 752740 358.632 217.89% -0.0008%
＜2634＞ NFSP500ヘ 42590 31944.23 197.14% -0.0066%
＜9519＞ レノバ 2420900 40584.063 184.79% 0.1357%
＜7138＞ TORICO 256500 610401.74 173.17% 0.2282%
＜1656＞ iSコア米債 1288580 68006.94 155.87% -0.008%
＜3333＞ あさひ 349900 104498.38 127.22% 0.0574%
＜3996＞ サインポスト 446900 128688.68 97% 0.0755%
＜6951＞ 日電子 386400 108841.02 84.56% 0.1202%
＜1482＞ 米債ヘッジ 105293 1208406.28 63.8% -0.0091%
＜6266＞ タツモ 462900 90348.522 45.97% 0.0864%
＜9704＞ アゴーラHG 7549600 1225662.6 27.4% 0.15%
＜8227＞ しまむら 585900 310792.52 21.48% -0.0812%
＜5704＞ JMC 39000 3656615.34 16.66% -0.0214%
＜2216＞ カンロ 46900 24566.56 11.74% 0.0257%
＜1689＞ ガスETF 68265 93985.04 8.3% 0.0459%
＜9287＞ JIF 537 65669.972 6.85% 0%
＜3665＞ エニグモ 305000 51604.2 6.3% 0.0104%
＜6391＞ 加地テック 8600 113123.78 3.67% 0.0147%
＜7647＞ 音 通 122935300 41046.4 3.25% 0%
<3911> Aiming 264300 3141952.62 0.7% -0.013%
<2341> アルバイトタイ 84800 65044.4 -2.52% -0.0062%
<7746> 岡本硝子 86800 15767.28 -2.56% -0.0072%
<2247> iF500H無 10003 13005.94 -2.99% -0.006%
<4597> ソレイジア 2245800 124107.875 -3.08% -0.0312%
<2559> MXS世界 14361 86828.9 -4.91% -0.0053%
<6740> JDI 17984500 274380.399 -5.18% 0.0454%
<5218> オハラ 42400 477421.04 -6.49% 0.0379%
<2753> あみやき 54100 57157.92 -7.05% 0.0628%
<2931> ユーグレナ 616500 389471.6 -7.92% -0.033%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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