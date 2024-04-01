*16:49JST ディア・ライフ---埼玉県和光市白子にマンション開発用地を取得

ディア・ライフ＜3245＞は29日、和光市白子に所在するマンション開発用地を取得したことを発表。

同物件は、東京メトロ副都心線・有楽町線「地下鉄成増」駅徒歩圏内に所在し、東京メトロ副都心線では、「池袋」、「新宿三丁目」、「渋谷」駅、東京メトロ有楽町線では「飯田橋」、「永田町」、「有楽町」駅など都心の主要ビジネス・商業エリアへのアクセスが良好である。駅周辺には、古くからの商店街があり、大型複合商業施設も新設、一方で、閑静な住宅地域が形成されており、生活利便性と良好な住環境が兼ね備えられている。

開発計画の物件名称は(仮称)成増4プロジェクトで、専有面積4794.69平方メートルの壁式鉄筋コンクリート造地上8階建の共同住宅（178戸）である。

同社は、同物件に都心接近性・生活利便性を志向する単身者・DINKS層向けマンションを開発し、国内外の投資家・マンション販売会社・一般事業法人等に供給していく。《HH》