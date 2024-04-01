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4/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 4/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（40369.44、+201.37）
・大阪夜間取引の日経先物は変わらず（40550、大阪日中比 0）
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・1ドル＝151.30-40円
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・日銀短観（大企業製造業DI）（3月）
・新車販売台数（3月）
・製造業PMI（3月）
・中国財新製造業PMI（3月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル製造業PMI（3月）
・米製造業PMI（3月）
・米建設支出（2月）
・米ISM製造業景況指数（3月）
・米S&P500種株価指数にソルベンタム採用
・ニュージーランド、オーストラリア、香港、南アフリカ、スイス、イタリア、
独、仏、スペイン、英国など休場
・前台湾総統の馬氏が中国訪問（11日まで）《ST》
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