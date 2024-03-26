ＪＳＨ　初値893円、公開価格を95.8％上回る、障がい者雇用支援サービスなど展開／新興市場スナップショット

*14:47JST <150A> ＪＳＨ 838 -

公開価格（456円）を約95.8％上回る893円で初値を付けた。会社設立は16年4月4日。障がい者雇用支援サービスや観光物産サービスなどの地方創生事業、精神科訪問診療コンサルティングや訪問看護サービスなどの在宅医療事業を展開する。24年3月期の営業利益予想は前期比16.1％増の13.12億円。障がい者雇用支援を中心とする地方創生事業が伸長し、増益を牽引する見通し。第3四半期累計の実績は8.96億円だった。《ST》