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テクノロジーズ　ストップ高、25年1月期の営業利益予想85.4％増、前期利益は5倍で着地／新興市場スナップショット

2024年3月19日 09:37

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記事提供元：フィスコ

*09:37JST <5248> テクノロジーズ 5300 +700
ストップ高を付け、上場来高値を更新している。25年1月期の営業利益予想を前期比85.4％増の15.61億円と発表している。ITソリューション事業、SaaS事業、再エネソリューション事業の各セグメントで事業展開に努める。同時に発表した24年1月期の営業利益は398.9％増の8.42億円で着地した。23年7月に実施した大型M＆Aによる再エネソリューション事業への参入が奏功し、大幅な増益となった。《ST》

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