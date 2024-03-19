関連記事
テクノロジーズ ストップ高、25年1月期の営業利益予想85.4％増、前期利益は5倍で着地／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:37JST <5248> テクノロジーズ 5300 +700
ストップ高を付け、上場来高値を更新している。25年1月期の営業利益予想を前期比85.4％増の15.61億円と発表している。ITソリューション事業、SaaS事業、再エネソリューション事業の各セグメントで事業展開に努める。同時に発表した24年1月期の営業利益は398.9％増の8.42億円で着地した。23年7月に実施した大型M＆Aによる再エネソリューション事業への参入が奏功し、大幅な増益となった。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- エクサウィザーズ ストップ高、第一三共とのAI活用創薬プロジェクトで成果／新興市場スナップショット 3/19 09:47
- 売れるネット広告 一時ストップ安、24年7月期の営業損益予想を下方修正、マーケティング支援低調で赤字転落／新興市場スナップショット 3/18 14:28
- コマースワン ストップ高、24年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も11円に増額修正／新興市場スナップショット 3/18 13:06
- ＶＡＬＵＥＮＥＸ ストップ高買い気配、24年7月期の営業利益予想0.59億円、米コンサル伸長で増益見込む／新興市場スナップショット 3/18 12:50
- ＱＰＳ研究所 大幅に反発、信用取引の規制解除で売買活性化に期待、ELEMENTSも／新興市場スナップショット 3/18 10:12