ブレインズ　ストップ高買い気配、24年7月期上期の営業損益は黒字転換、顧客創出などに注力／新興市場スナップショット

*09:48JST <4075> ブレインズ 1095 カ -

ストップ高買い気配。24年7月期第2四半期累計（23年8月-24年1月）の営業損益を0.21億円の黒字（前年同期実績は0.42億円の赤字）と発表している。新たな顧客創出や各製品の機能強化に注力したことに加え、他社との製品連携や共同実証実験などのアライアンスや営業体制の強化に努めた結果、黒字に転換した。通期予想は前期比38.4％減の1.00億円の黒字で据え置いている。《ST》