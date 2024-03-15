関連記事
ブレインズ ストップ高買い気配、24年7月期上期の営業損益は黒字転換、顧客創出などに注力／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:48JST <4075> ブレインズ 1095 カ -
ストップ高買い気配。24年7月期第2四半期累計（23年8月-24年1月）の営業損益を0.21億円の黒字（前年同期実績は0.42億円の赤字）と発表している。新たな顧客創出や各製品の機能強化に注力したことに加え、他社との製品連携や共同実証実験などのアライアンスや営業体制の強化に努めた結果、黒字に転換した。通期予想は前期比38.4％減の1.00億円の黒字で据え置いている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 笑美面 一時ストップ高、24年10月期第1四半期は営業黒字に転換、営業収益が倍増／新興市場スナップショット 3/15 10:00
- デリバリコンサル ストップ高で昨年来高値、24年7月期の営業利益予想を上方修正、上期実績が計画上回る／新興市場スナップショット 3/15 09:32
- ｍｏｎｏＡＩ 大幅に3日続伸、KDDIなどと共同で日本最大級のメタバースアライアンス発足／新興市場スナップショット 3/14 14:03
- ＫａｉｚｅｎＰＦ 大幅に7日ぶり反発、生成AI活用したUX改善メニュー「KAIZEN AI-UX」の提供開始／新興市場スナップショット 3/14 13:21
- Kudan 大幅に3日ぶり反落、信用取引の規制措置強化、yutoriも売り優勢／新興市場スナップショット 3/14 12:54