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システムサポート MOSで利用できるクラウド電子請求書ソリューション「MOS Invoice」を提供開始
記事提供元：フィスコ
*11:23JST システムサポート---MOSで利用できるクラウド電子請求書ソリューション「MOS Invoice」を提供開始
システムサポート＜4396＞は9日、子会社のアクロスソリューションズが、BtoB モバイルWeb受発注システム「MOS」で利用できるクラウド電子請求書ソリューション「MOS Invoice」の提供を開始したことを発表。
MOS Invoiceを利用することで、請求データを請求書に自動変換し、発注者と共有し電子保存することができ、PDFまたはCSV形式でダウンロードすることができる。ダウンロードしたPDFの電子請求書はそのまま電子保存、CSVの電子請求書データは自社の基幹システムに取込可能である。
同社は今後も、受発注を変えるしくみを提供していく。《SO》
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