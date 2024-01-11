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システムサポート　MOSで利用できるクラウド電子請求書ソリューション「MOS Invoice」を提供開始

2024年1月11日 11:23

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記事提供元：フィスコ

*11:23JST システムサポート---MOSで利用できるクラウド電子請求書ソリューション「MOS Invoice」を提供開始
システムサポート＜4396＞は9日、子会社のアクロスソリューションズが、BtoB モバイルWeb受発注システム「MOS」で利用できるクラウド電子請求書ソリューション「MOS Invoice」の提供を開始したことを発表。

MOS Invoiceを利用することで、請求データを請求書に自動変換し、発注者と共有し電子保存することができ、PDFまたはCSV形式でダウンロードすることができる。ダウンロードしたPDFの電子請求書はそのまま電子保存、CSVの電子請求書データは自社の基幹システムに取込可能である。

同社は今後も、受発注を変えるしくみを提供していく。《SO》

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