ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事

NY外為：ドル一段安、NY連銀インフレ期待率1年物は3年ぶり低水準、利下げ観測強まる

2024年1月9日 01:28

印刷

記事提供元：フィスコ

*01:28JST NY外為：ドル一段安、NY連銀インフレ期待率1年物は3年ぶり低水準、利下げ観測強まる
NY外為市場でドルは一段安となった。NY連銀が消費者期待の調査を発表。その中で、1年先の消費者のインフレ期待は3.01％と3年ぶり低水準となった。このため連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が強まり米国債相場は続伸。10年債利回りは4.06％から3.964％まで低下した。

ドル売りも強まり、ドル・円は143円72銭まで下落し、4日来の安値を更新。ユーロ・ドルは1.0943ドルから1.0977ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.2706ドルから1.2758ドルまで上昇。《KY》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る