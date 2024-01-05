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カッパ・クリエイトなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9046＞ ;神戸電鉄;537%;50500;0.11;2942;-18 ＜9913＞ ;日邦産業;344%;11000;10.44;1409;5 ＜9850＞ ;グルメ杵屋;247%;156600;0.19;1069;-4 ＜4013＞ ;勤次郎;235%;4700;21.09;945;-19 ＜2378＞ ;ルネサンス;230%;98800;0.31;891;-1 ＜9900＞ ;サガミHD;207%;268100;0.11;1453;12 ＜6630＞ ;ヤーマン;198%;441800;0.86;1012;-2 ＜8163＞ ;SRSHD;186%;385000;0.09;1113;9 ＜8200＞ ;リンガーハット;144%;271900;0.12;2358;10 ＜3387＞ ;クリレスＨＤ;131%;754000;0.23;1134;21 ＜7616＞ ;コロワイド;127%;394400;0.16;2279.5;37.5 ＜7035＞ ;ａｎｆａｃ;80%;5600;43.63;332;-1 ＜4436＞ ;ミンカブ;79%;106300;3.92;1497;-41 ＜8167＞ ;リテールＰ;61%;17200;0.67;1701;12 ＜5741＞ ;ＵＡＣＪ;54%;30300;1.06;3855;15 ＜6264＞ ;マルマエ;54%;116300;1.00;1893;-53 ＜2882＞ ;イートアンド;53%;31100;0.22;2112;-4 ＜8057＞ ;内田洋行;51%;7100;1.17;6870;-100 ＜7421＞ ;カッパクリエ;49%;38800;0.08;1718;21 ＜4668＞ ;明光ネット;44%;44100;0.64;778;6
[コメント]カッパ・クリエイトの信用倍率は直近で0.08倍と大幅に売り残超過となっている。売り方の買い戻しにより株価は上昇傾向継続か。《FA》
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