クリナップ、能登半島地震で被災した製品の無料点検対応を実施、災害救助法適用区域内の25市12町1村が対象

クリナップ<7955>(東証プライム)は1月5日、石川県能登半島を震源とする地震により被害を受けたクリナップ製品について、無料点検対応の実施をすると発表。対象商品は、同社製品(キッチン・洗面化粧台・システムバスルーム)のOEM商品を含む。対象エリアは、災害救助法適用区域:新潟県、富山県、石川県、福井県(1月1日現在)。

【新潟県】13市1町 新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町

【富山県】9市3町1村 富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町

【石川県】10市7町 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

【福井県】3市 福井市、あわら市、坂井市

■実施期間(受付期間)

2024年1月4日(木)～2024年6月30(日)

■実施内容

災害に関わる不具合に対する点検対応(点検時に完了する簡易作業を含む)を無料にて実施する。 ※簡易作業とは、部品交換や解体作業を伴わず、ドライバー等だけで直せる作業になる。 ※部品交換や修理が必要になった場合は、有料での対応となる。 (情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

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