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【市場反応】米12月シカゴPMI、予想外の50割れでドル買い後退
記事提供元：フィスコ
*00:03JST 【市場反応】米12月シカゴPMI、予想外の50割れでドル買い後退
米・12月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）は46.9と、11月55.8から予想外の50割れに低下した。
低調な結果を受けて米国債相場は下げ止まり。10年債利回りは3.89％から3.86％まで低下。ドル買いも後退し、ドル・円は141円88銭から141円43銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.1046ドルから1.1070ドルまで上昇した。
【経済指標】
・米・12月シカゴ購買部協会景気指数：46.9（予想：50.0、11月：55.8）《KY》
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