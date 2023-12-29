*15:37JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ

その他製品が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、その他 金融業、電力・ガス業、建設業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、海運業、小売業、非鉄金属なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. その他製品 ／ 4,474.18 ／ 1.83

2. 輸送用機器 ／ 4,127.73 ／ 0.96

3. その他金融業 ／ 887.81 ／ 0.94

4. 電力・ガス業 ／ 478.71 ／ 0.89

5. 建設業 ／ 1,523.78 ／ 0.75

6. 保険業 ／ 1,686.65 ／ 0.72

7. パルプ・紙 ／ 514.63 ／ 0.69

8. ガラス・土石製品 ／ 1,252.31 ／ 0.53

9. 不動産業 ／ 1,706.29 ／ 0.52

10. 陸運業 ／ 2,102.27 ／ 0.45

11. 銀行業 ／ 250.39 ／ 0.45

12. ゴム製品 ／ 4,251.39 ／ 0.37

13. 金属製品 ／ 1,305.26 ／ 0.35

14. 食料品 ／ 2,126.74 ／ 0.32

15. 繊維業 ／ 649.07 ／ 0.24

16. 水産・農林業 ／ 538.47 ／ 0.17

17. 機械 ／ 2,692.52 ／ 0.15

18. サービス業 ／ 2,824.56 ／ 0.14

19. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,592.01 ／ 0.13

20. 化学工業 ／ 2,442.43 ／ 0.10

21. 証券業 ／ 475.67 ／ 0.05

22. 情報・通信業 ／ 5,316.33 ／ 0.05

23. 医薬品 ／ 3,356.35 ／ -0.01

24. 空運業 ／ 237.67 ／ -0.10

25. 卸売業 ／ 3,164.4 ／ -0.12

26. 精密機器 ／ 10,858.31 ／ -0.17

27. 鉄鋼 ／ 745.68 ／ -0.24

28. 電気機器 ／ 4,184.2 ／ -0.26

29. 非鉄金属 ／ 1,124.13 ／ -0.32

30. 小売業 ／ 1,628.65 ／ -0.38

31. 海運業 ／ 1,619.76 ／ -0.50

32. 石油・石炭製品 ／ 1,382.27 ／ -0.90

33. 鉱業 ／ 556.32 ／ -1.05《CS》