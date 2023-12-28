瑞光が急伸、第3四半期の営業利益2.2倍など好感され10年ぶり高値に進む

■大人用紙おむつ製造機械27%増、通期業績に上振れ期待

瑞光<6279>(東証スタンダード)は12月28日、急伸一段高で始まり、取引開始後は18%高の1790円(269円高)まで上げ、株式分割を考慮した値段で2013年以来の高値に進んでいる。紙おむつ製造機械などを手掛け、27日の湯型に発表した第3四半期連結決算(2023年2月21日～11月20日・累計)の営業利益が前年同期の2.2倍など、各利益とも大幅増益となり注目が強まっている。

第3四半期は、大人用紙おむつ製造機械の売上高が8591百万円(前年同四半期比27.2%増)となり、小児用紙おむつ製造機械の売上高は3110百万円(同41.3%減)、生理用ナプキン製造機械は2778百万円(同166.8%増)など、全体として好調に推移した。24年2月期の連結業績予想は売上高17%減、営業利益39%減など全体に据え置いたが、第3四半期間での推移から上振れ期待が出ているようだ。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

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