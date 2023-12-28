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ケアネットは戻り高値を連日更新、Welbyと日本生命の資本業務提携を受けて連想買い続く
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■12月決算は売上高18%増を見込むなど拡大傾向
ケアネット<2150>(東証プライム)は12月28日、続伸一段高で始まり、取引開始後は6%高の1055円(60円高)をつけて戻り高値を連日更新している。医療機関向け情報サイトの運営などを行い、医療・健康関連の情報管理システムなどを手掛けるWelby<4438>(東証グロース)に日本生命が出資する資本業務提携を受けて連想買いが波及、材料株妙味を強めている。
11月に医療機関向け経営コンサルティングなどを行う株式会社バリューネクスト(東京都港区)の株式取得を発表して注目を集めた。12月決算の発表は2月14日を予定。売上高は17.9%増を見込むなど拡大傾向を想定している。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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