ハイデイ日高の出直り目立つ、年明け発表の第3四半期決算に期待強まる

■3～11月として最高を更新の観測が伝えられ注目再燃

ハイデイ日高<7611>(東証プライム)は12月28日、大きく出直って始まり、取引開始後は5%高の2878円(150円高)まで上げ、約3か月ぶりに2800円台を回復している。第3四半期決算(2023年3～11月・累計)を年明けの1月5日に発表する予定で、「売上高がこの期間としては過去最高になったとみられる」(日本経済新聞12月28日付朝刊)などとの予想が伝えられ、注目が強まった。

12月5日に開示した月次売上高(11月)速報は既存店が前年同月比19.9%増加し、全店は同22.2%増加。期初から11月までの累計は全店ベースで前年同期間比31.4%増加し、好調さを見せつけていた。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

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