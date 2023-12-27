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今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆新たなユーロ買い材料が提供されない場合、ユーロ・円は上げ渋る状態が続く見通し
記事提供元：フィスコ
*08:15JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆新たなユーロ買い材料が提供されない場合、ユーロ・円は上げ渋る状態が続く見通し
ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/01/25）まで上昇。英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、ユーロ・円は一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による複数回の利上げ後に164円30銭（2023/11/16）まで上昇。日欧金利差の縮小を想定したユーロ売り・円買いは一巡したが、新たなユーロ買い材料が提供されない場合、ユーロ・円は上げ渋る状態が続くとみられる。
【ユーロ売り要因】
・ECBの主要政策金利による早期利下げ観測
・中東情勢の悪化、ユーロ圏経済の減速懸念
・日欧金利差の縮小観測
【ユーロ買い要因】
・2024年に複数回の米利下げ予想
・ドイツなどユーロ圏諸国のインフレ率は高止まりの可能性
・米欧金利差縮小の可能性《CS》
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