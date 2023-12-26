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シャノン　ストップ高、「ChatGPT」と連携したマーケティングコンテンツ作成支援サービス発表／新興市場スナップショット

2023年12月26日 12:54

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記事提供元：フィスコ

*12:54JST <3976> シャノン 472 +80
ストップ高。人工知能「ChatGPT」との連携によるコンテンツ作成支援サービス「シャノン コンテンツアシスタント」を発表している。マーケティングでのコンテンツ制作の課題解決が目的。生成AIの利用者からは「プロンプトが難しく思った通りの回答が得られない」との悩みが寄せられているため、テンプレートに基づいた入力を行うことで目的とするコンテンツの作成が可能なサービスとする。24年2月の正式リリースを目指す。《ST》

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