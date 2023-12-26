関連記事
シャノン ストップ高、「ChatGPT」と連携したマーケティングコンテンツ作成支援サービス発表／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:54JST <3976> シャノン 472 +80
ストップ高。人工知能「ChatGPT」との連携によるコンテンツ作成支援サービス「シャノン コンテンツアシスタント」を発表している。マーケティングでのコンテンツ制作の課題解決が目的。生成AIの利用者からは「プロンプトが難しく思った通りの回答が得られない」との悩みが寄せられているため、テンプレートに基づいた入力を行うことで目的とするコンテンツの作成が可能なサービスとする。24年2月の正式リリースを目指す。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- サイバーセキュリ 大幅に反発、クラウド型WAF「攻撃遮断くん」が22年度売上実績でシェアNo.1／新興市場スナップショット 12/26 09:40
- ファンペップ 大幅に反発、高齢者向け介護ケア商品の開発開始／新興市場スナップショット 12/26 09:27
- リボミック 大幅高、味の素と核酸アプタマーの体内動態制御技術開発で共同研究／新興市場スナップショット 12/26 09:14
- ドリーム・アーツ 大幅に続伸、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB」を日本経済新聞社が導入／新興市場スナップショット 12/25 14:48
- メルディアＤ ストップ高買い気配、プレサンスコーポレーションが1株1095円でTOB、上場廃止へ／新興市場スナップショット 12/25 12:56