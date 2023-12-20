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12月20日の日本国債市場概況：債券先物は147円02銭で取引終了
*16:56JST 12月20日の日本国債市場概況：債券先物は147円02銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年3月限
寄付146円71銭 高値147円10銭 安値146円69銭 引け147円02銭 25400枚
2年 455回 0.059％
5年 163回 0.207％
10年 372回 0.559％
20年 186回 1.261％
20日の債券先物3月限は強含み。146円71銭で取引を開始し、146円69銭から147円10銭まで上昇し、147円02銭で取引を終えた。現物債の取引では10年以降の気配が相対的にしっかりとなった。
＜米国債概況＞
米国債利回りでは、2年債は4.42％近辺、5年債は3.91％近辺、10年債は3.91％近辺、30年債は4.02％近辺で推移。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.01％、英国債3.64％、オーストラリア10年債は4.05％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・10月経常収支（9月：+312億ユーロ）
・22:30 米・7-9月期経常収支（予想：-1960億ドル、4-6月期：-2121億ドル）
・24:00 米・12月消費者信頼感指数（予想：104.5、11月：102.0）
・24:00 米・11月中古住宅販売件数（予想：378万戸、10月：379万戸）
・24:00 ユーロ圏・12月消費者信頼感指数（予想：-16.3、11月：-16.9）
・02:00 グールズビー米シカゴ連銀総裁WSJ紙インタビュー
・03:00 米財務省・20年債入札
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》
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