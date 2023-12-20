*16:56JST 12月20日の日本国債市場概況：債券先物は147円02銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年3月限

寄付146円71銭 高値147円10銭 安値146円69銭 引け147円02銭 25400枚

2年 455回 0.059％

5年 163回 0.207％

10年 372回 0.559％

20年 186回 1.261％

20日の債券先物3月限は強含み。146円71銭で取引を開始し、146円69銭から147円10銭まで上昇し、147円02銭で取引を終えた。現物債の取引では10年以降の気配が相対的にしっかりとなった。

＜米国債概況＞

米国債利回りでは、2年債は4.42％近辺、5年債は3.91％近辺、10年債は3.91％近辺、30年債は4.02％近辺で推移。

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.01％、英国債3.64％、オーストラリア10年債は4.05％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・10月経常収支（9月：+312億ユーロ）

・22:30 米・7-9月期経常収支（予想：-1960億ドル、4-6月期：-2121億ドル）

・24:00 米・12月消費者信頼感指数（予想：104.5、11月：102.0）

・24:00 米・11月中古住宅販売件数（予想：378万戸、10月：379万戸）

・24:00 ユーロ圏・12月消費者信頼感指数（予想：-16.3、11月：-16.9）

・02:00 グールズビー米シカゴ連銀総裁WSJ紙インタビュー

・03:00 米財務省・20年債入札

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》