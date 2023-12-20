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ジェイック　ストップ高、システム開発のエフィシエントを子会社化、取得価額1.03億円／新興市場スナップショット

2023年12月20日 14:52

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記事提供元：フィスコ

*14:52JST <7073> ジェイック 2022 +400
ストップ高。システム開発のエフィシエント（横浜市）の株式を取得し、完全子会社化すると発表している。取得価額は1.035億円で、株式譲渡実行日は24年2月1日の予定。エフィシエントは、AI解析技術やビッグデータ活用による自社プロダクト開発などを手掛けている。子会社化により、共同開発したAI面接練習アプリ「steach」や自己PR・志望動機文章作成サービス「就活AI」の集客チャネルとしての活用などを図る。《ST》

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