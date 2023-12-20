関連記事
ジェイック ストップ高、システム開発のエフィシエントを子会社化、取得価額1.03億円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:52JST <7073> ジェイック 2022 +400
ストップ高。システム開発のエフィシエント（横浜市）の株式を取得し、完全子会社化すると発表している。取得価額は1.035億円で、株式譲渡実行日は24年2月1日の予定。エフィシエントは、AI解析技術やビッグデータ活用による自社プロダクト開発などを手掛けている。子会社化により、共同開発したAI面接練習アプリ「steach」や自己PR・志望動機文章作成サービス「就活AI」の集客チャネルとしての活用などを図る。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ロボペイ 大幅に続伸、ユーザベースが「請求管理ロボ for Salesforce」導入／新興市場スナップショット 12/20 14:18
- NexTone 大幅に3日ぶり反発、米音楽テクノロジー企業とパートナーシップ、配信先を世界に拡大／新興市場スナップショット 12/20 12:52
- 売れるネット広告 ストップ高、ネット通販事業のオルリンクス製薬を子会社化へ／新興市場スナップショット 12/20 12:38
- ドリーム・アーツ 大幅に3日続伸、米企業の暗号鍵技術と連携した新たなクラウドセキュリティの提供開始／新興市場スナップショット 12/20 09:56
- ＷＴＯＫＹＯ 大幅に続伸、Web3領域の事業拡大でTWIN PLANETやアソビシステムなどと合弁会社設立／新興市場スナップショット 12/20 09:31